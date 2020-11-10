القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي إن نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني سيزور إسرائيل قريبا.
وقال موقع "والا" الإسرائيلي نقلا عن أشكنازي إن "وزير الخارجية البحريني الزياني سيصل قريبا في زيارة لإسرائيل ".
وأشار الموقع الإخباري الإسرائيلي إلى أنه "من المتوقع أن يصل وزير الخارجية البحريني إلى إسرائيل الأسبوع المقبل، ربما في 19 نوفمبر/تشرين الثاني".
ويتزامن الموعد مع زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى إسرائيل في إطار جولة بالمنطقة.
وتأتي تصريحات أشكنازي فيما يصوت الكنيست الإسرائيلي على اتفاقية السلام مع البحرين.
وفي 15 سبتمبر/أيلول الماضي، وقعت الإمارات والبحرين وإسرائيل والولايات المتحدة معاهدة سلام فتحت أبواب تعاون غير مسبوق.
وقبل ساعات من التصويت على اتفاق السلام مع البحرين، كشف تقرير صحفي عن اعتزام إسرائيل إرسال أول وفد للسودان يوم الأحد المقبل لتعزيز السلام بين البلدين.
ونقلت صحيفة "جروزاليم بوست" العبرية عن مصدر مطلع: "تعتزم إسرائيل إرسال أول وفد إلى السودان يوم الأحد لتأكيد إعلان البلدين الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في 23 أكتوبر/تشرين الأول عن تطبيع العلاقات بينهما".
كانت هذه تفاصيل خبر جابي أشكنازي: وزير خارجية البحرين يزور إسرائيل قريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.