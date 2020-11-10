البرازيل تعلّق التجارب السريرية على لقاح صيني لكورونا بعد حادث خطير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل أنّها علّقت التجارب السريرية على لقاح صيني مضادّ لفيروس كورونا المستجدّ بعد تعرّض أحد المتطوّعين لـ"حادث خطير" لم تحدّد ماهيّته.



وقالت وكالة اليقظة الصحية (أنفيزا) في بيان إنّها "قرّرت وقف التجارب السريرية على لقاح كورونافاك بعد حادث خطير" وقع في 29 أكتوبر.

ولم توضح الوكالة ماهيّة الحادث الخطير، لكنّها أوضحت أنّ هذا النوع من الحوادث يمكن أن يكون وفاة أو آثاراً جانبية قد تتسبّب بالوفاة، أو إعاقة شديدة، أو حالة تستدعي الاستشفاء، أو "حدثاً مهماً سريرياً".