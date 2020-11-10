شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أنور قرقاش: صائب عريقات مثَّل وطنه وشعبه بكل إخلاص وتفانٍ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نعى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، صائب عريقات، أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، الذي وافته المنية اليوم، بعد تدهور حالته الصحية من جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وقال ، اليوم، خلال تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "فقدنا اليوم الزميل العزيز الدكتور صائب عريقات بعد أزمة صحية ألمت به. رحم الله الدكتور صائب الذي مثّل وطنه وشعبه بكل إخلاص وتفانٍ. تعازينا لأسرة الراحل وللشعب الفلسطيني. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

كانت هذه تفاصيل خبر أنور قرقاش: صائب عريقات مثَّل وطنه وشعبه بكل إخلاص وتفانٍ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.