شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع عدد إصابات كورونا في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل (471) إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).



وكشفت الوزارة، اليوم، على صفحتها الرسمية في "تويتر"، عن رصد (17) وفاة من جراء الإصابة بالمرض، مشيرة إلى تعافي (493) حالة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (338,281) حالة.

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد إصابات كورونا في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.