إلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة بمدارس جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أكد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن الوزارة أرسلت اليوم الثلاثاء، خطابًا إلى المديرية التعليمية بشأن التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المدارس، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الخطاب يلزم العاملين والمترددين على المنشآت الحكومية أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، وفقًا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، لحين صدور إشعار آخر، ومن يخالف ذلك يجري توقيع غرامة لا تتجاوز 4 آلاف جنيه.

وقال إن الوزارة شددت على ضرورة التزام جميع العاملين بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها والمدارس بقرار ارتداء الكمامة، والتنبيه على الطلاب الذين تتجاوز أعمارهم 12 عامًا، بضرورة ارتداء الكمامة.