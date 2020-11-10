وزير البترول يوجه بسرعة توصيل الغاز للمناطق الصناعية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - اجتمع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع وفد من الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاع الصناعة.

وقالت وزارة البترول، في بيان اليوم الثلاثاء إن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة الداعمة لهذا القطاع الحيوي بهدف تنمية وتحفيز الاستثمارات الوطنية وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم وتعظيم القدرات الإنتاجية وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية وزيادة الصادرات مما يسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن ذلك يصب في النهاية في صالح الشعب المصري من خلال توفير وتلبية احتياجاته من الغاز الطبيعي خاصة بعد النجاحات التى تحققت فى زيادة إنتاج الغاز الطبيعى خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح الملا أنه تم مناقشة سبل تنمية وتحفيز الاستثمارات الوطنية من خلال بحث وضع آلية واضحة ومتوازنة تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة التى تستهدفها الدولة خلال المرحلة المقبلة وسبل تعزيز التعاون وتفعيل التواصل بين قطاع البترول والمستثمرين ، لتذليل أى تحديات تواجههم.

وأشار إلى أن قطاع البترول لا يتوانى فى تقديم أى دعم للأنشطة الصناعية ومستمر فى تأمين وتوفير احتياجاتها من الغاز الطبيعى وتذليل كافة التحديات التى تواجه الصناعة المصرية.

ووجه الملا بسرعة تلبية مطالب المستثمرين بتوصيل الغاز الطبيعى للمناطق الصناعية الجديدة خاصة في صعيد مصر فى ضوء وجود خط غاز الصعيد وتوافر الشبكة القومية للغاز بهذه المناطق.

وأكد الوزير ، أهمية دور القطاع الخاص فى دعم الاقتصاد المصري.

وأشاد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بالدعم المستمر من وزارة البترول والثروة المعدنية للأنشطة الصناعية وتوفير احتياجات المصانع من الغاز الطبيعى.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من أعضاء اتحاد جمعيات المستثمرين مع المختصين بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لدراسة كافة الموضوعات المتعلقة بمطالب المستثمرين للوصول إلى نتائج واقعية وعرضها على وزارة البترول والثروة المعدنية.