أسعار الدولار مقابل الجنيه مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنحو قرشا واحدا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليصل في المتوسط إلى حوالي 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وخلال تعاملات اليوم، تراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنكي القاهرة، والعربي الأفريقي إلى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنوك التعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، والبركة إلى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار 3 قروش في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، والإسكندرية عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.