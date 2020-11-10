وفاة مديرة مدرسة أثناء تفقدها الفصول في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة: شهدت مدرسة مصطفى أغا، بإدارة أبو حمص التعليمية، بمحافظة البحيرة، وفاة مديرة المدرسة، خلال تفقدها الفصول لمتابعة سير العلمية التعليمية. ونعت إدارة أبو حمص التعليمية، مديرة المدرسة مشيرة أحمد العريان، ووصفتها بأحد الرموز التربوية الهامة والفريدة، والتي وهبت حياتها لخدمة وطنها والتعليم. وأكد عدد من زملاء الفقيدة أنها كانت بحالة جيدة صباحًا، وكعادتها استهلت يومها بتفقد فصول المدرسة، وسقطت مفارقة الحياة بشكل مفاجئ.

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