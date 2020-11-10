لحوم فاسدة ومستلزمات طبية مجهولة المصدر.. جهود مباحث التموين خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (2,6 طن "مقطعات لحوم – لحم مفروم") غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة (المدير المسؤول عن مخزن تابع لأحد المطاعم للوجبات الجاهزة دون ترخيص) بمحافظة القاهرة، ضبط (1000 طن "أقماح مستوردة" دون مستندات مجهولة المصدر – 31,1 طن دقيق فاخر "معبأ داخل شكائر بها نقص في الأوزان")، بحوزة (المدير المسؤول عن مطحن لإنتاج الدقيق) بمحافظة الجيزة.

وأثمرت الحملات عن ضبط (4 أطنان "سكر حر " دون مستندات ومجهولة المصدر)، بحوزة (المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة السكر الحر) بمحافظة الشرقية، ضبط (1,700 عبوة شيكولاتة مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية "منتج نهائى"– 1,37 طن زيت طعام مجهولة المصدر – 8,500 عبوة فارغة "مدون عليها العلامة التجارية" مستلزمات إنتاج) دون مستندات مجهولة المصدر، بحوزة (المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج الشيكولاتة دون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

وضبطت الحملات (71,192 قطعة "كمامة طبية - سرنجات") دون مستندات مجهولة المصدر بحوزة (المدير المسؤول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية دون ترخيص) بمحافظة القاهرة، ضبط (مالك مستودع بوتاجاز – بمحافظة القليوبية) لتجميعه (191 إسطوانة بوتاجاز صغيرة وكبيرة الحجم لبيعها بأزيد من السعر الرسمي والتربح مادياً جراء ذلك قدرت قيمتها بـ 31995 جنيه).

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.