مع الكشف عن مصل كورونا.. ارتفاع أسعار النفط تتصدر تريندات السعودية

تصدرت أسعار النفط مؤشر البحث العالمي جوجل، في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن قفزت 8 بالمئة بسبب لقاح كورونا الجديد.

وارتفعت أسعار النفط بعد تصريح لشركة فايزر، قالت فيه إن نظرة مبكرة على بيانات لقاح فيروس كورونا تظهر أنه فعال بأكثر من 90٪.

وارتفع سعر النفط الخام الأمريكي بنسبة 11٪ ليبلغ 41.22 دولاراً للبرميل، باتجاه أفضل يوم له منذ أوائل مايو، وسط إعلان الشركة أن لقاحها ضد فيروس كورونا أكثر فاعلية مما كان يأمل له أن يكون.

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مؤشر داو جونز

كما ارتفع مؤشر داو جونز

بأكثر من 1300 نقطة، أو 4.8٪، في تداول ما قبل السوق أيضاً بعد تصريح فايزر.

وكانت قد توقعت غولدمان ساكس قبل إعلان فايزر أن "لقاحاً آمناً وفعالاً" يمكن أن يرفع الأسهم بنسبة 5٪ إلى 10٪.

ومع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا مجدداً في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا، يخشى المستثمرون من فرض قيود صحية جديدة من شأنها أن تضر بالنمو الاقتصادي وبالتالي الطلب على النفط، الذي يعد شريان الحياة للاقتصاد العالمي.

وقال مات سميث، مدير أبحاث السلع الأساسية في "كليبر داتا": "النفط يرتفع بجنون، وسط لقاح

محتمل وانتعاش في نمو الطلب العالم".

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خام برنت

قفز خام برنت، المؤشر العالمي، بما يقرب من 9٪ ليصل 42.80 دولار للبرميل.

وتتوقع شركة فايزر أن توفر أكثر من مليار جرعة من لقاحها العام المقبل، بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة، ألبرت بورلا، للطبيب سانجاي غوبتا يوم الإثنين.

وقالت فايزر في تصريحها إن لقاحها كان فعالاً بنسبة تزيد عن 90٪ في الوقاية من فيروس كورونا. يذكر أن لقاح الإنفلونزا فعال بنسبة 40٪ إلى 60٪ فقط، ما دفع بعض المحللين للتوقع بأن لقاح فيروس كورونا لن يكون فعالاً إلا بنسبة 50٪.

وقال بورلا في حديث مع CNBC يوم الإثنين: "إنه يوم عظيم للعلم. إنه يوم عظيم للبشرية عندما تدرك أن لقاحك فعال بنسبة 90٪. هذا أمر عظيم".