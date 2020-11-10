تونس: ضبط تكفيري تابع لداعش يُخطط لأعمال تصفية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي، العميد حسام الدين الجبابلي، اليوم الثلاثاء، أنه تم ضبط عنصر تكفيري يدعى "أبو قسورة" مبايع لتنظيم "داعش" الإرهابي، وكان يخطط للقيام بأعمال تصفية بواسطة سلاح ناري في إطار مخطط تخريبي يهدف لبث الفوضى بالبلاد.



أضاف الجبابلي - في بيان اليوم - أن إحباط المخطط جاء إثر عملية استخباراتية بعد جملة من التحريات وبالاشتراك مع عدد من اختصاصات إدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني وهي الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب، والإدارة الفرعية

للعمليات الفنية، ومصلحة الوقاية من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بولاية أريانة.



وأوضح أن هذا العنصر كان على تواصل مع عدد من العناصر الإرهابية بالخارج، ويستغل عمله كمدرب فنون قتالية لاستقطاب صغار السن قصد تبني فكره الهدام، مضيفًا أنه تم إحالة هذا العنصر إلى قضاء وأمر حاكم التحقيق المتعهد بالبحث بإيداعه في السجن.