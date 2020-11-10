إيران تُسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 10 آلاف و339 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة سيما لاري - في بيانها اليومي- أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 703 آلاف و288 حالة من بينهم 5584 شخصًا في وضع حرج، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
الـ24 ساعة الماضية ليبلغ بذلك عدد الوفيات منذ بداية الجائحة في البلاد 29 ألفًا و202 شخص.
كما سجلت إيران 453 وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال
وأشارت لاري إلى أن عدد الذين تماثلوا للشفاء بلغ 530 ألفًا و 694 شخصًا حتى الآن.
أنحاء البلاد حتی الآن.
کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية أنه تم إجراء 5 ملايين و302 ألفًا و200 اختبار للکشف عن الإصابة بفیروس كورونا في
يأتي ذلك في الوقت الذي تُصنف فيه 27 محافظة من محافظات إيران مناطق حمراء من حيث مستوى انتشار الفيروس، وتشهد أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في البلاد ارتفاعات قياسية، وسط موجة ثالثة من عدوى (كوفيد-19).
يُذكر أن إيران هي البلد الأكثر تضررًا بفيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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