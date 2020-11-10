إيران تُسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 10 آلاف و339 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة سيما لاري - في بيانها اليومي- أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 703 آلاف و288 حالة من بينهم 5584 شخصًا في وضع حرج، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.



كما سجلت إيران 453 وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال

الـ24 ساعة الماضية ليبلغ بذلك عدد الوفيات منذ بداية الجائحة في البلاد 29 ألفًا و202 شخص.وأشارت لاري إلى أن عدد الذين تماثلوا للشفاء بلغ 530 ألفًا و 694 شخصًا حتى الآن.



کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية أنه تم إجراء 5 ملايين و302 ألفًا و200 اختبار للکشف عن الإصابة بفیروس كورونا في

أنحاء البلاد حتی الآن.



يأتي ذلك في الوقت الذي تُصنف فيه 27 محافظة من محافظات إيران مناطق حمراء من حيث مستوى انتشار الفيروس، وتشهد أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في البلاد ارتفاعات قياسية، وسط موجة ثالثة من عدوى (كوفيد-19).



يُذكر أن إيران هي البلد الأكثر تضررًا بفيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.