3 دول عربية بين المشاركين في مؤتمر اللاجئين السوريين

أعلن معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان إن الصين وروسيا وإيران ولبنان والإمارات وباكستان وعمان ستكون من بين الدول المشاركة بمؤتمر اللاجئين الذي تستضيفه دمشق في 11 و12 نوفمبر وفقاً لروسيا اليوم.

كما أشار سوسان من ناحية أخرى إلى أن الأمم المتحدة ستشارك في المؤتمر بصفة مراقب.

و أكد أن الدولة الوحيدة التي لم توجه لها سوريا الدعوة لحضور المؤتمر هي تركيا وأشار إلى أن بعض الدول تعرضت لضغوط كي لا تشارك في المؤتمر.

من جهة أخرى أعلن رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن دول

الاتحاد لن تشارك في مؤتمر اللاجئين في دمشق.

وينطلق المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين في قصر المؤتمرات بدمشق غدا بمشاركة من عدة دول بهدف وضع حد لمعاناة اللاجئين وتسهيل عودتهم إلى وطنهم.

وتتضمن أعمال المؤتمر الذي يستمر يومين عدة جلسات تتناول الوضع الحالي في سوريا وظروف عودة المهجرين وعوائق عودتهم إضافة إلى خلق الظروف المناسبة لعودتهم.