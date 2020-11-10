العراق تتخطى النصف مليون إصابة بفيروس كورونا

صرحت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الثلاثاء عن تسجيل البلاد 3577 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليتجاوز العراق بذلك حاجز النصف مليون إصابة وفقًا لروسيا اليوم . مليون إصابة وفقًا لروسيا اليوم . و حتى الآن ما زال العراق يتصدر البلدان العربية بعدد الإصابات بعد تسجيله 505310 إصابات. إصابات. وسجلت الوزارة خلال الـ24 ساعة الماضية أيضًا 52 حالة وفاة ليكون عدد الوفيات الإجمالي 11438 وفاة. كما سجلت الوزارة 2432 حالة شفاء وفي خلال تلك المدة؛ إذ بلغ مجموع حالات الشفاء 434665 حالة.

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