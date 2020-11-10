البيت الأبيض يُصدر تعليمات بوقف التعاون من فريق بايدن الانتقالي

أصدر البيت الأبيض تعليماته لكبار القادة الحكوميين بوقف التعاون مع الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب حديثًا جو بايدن؛ مما أدى إلى تصعيد المواجهة والتوترات التي تهدد بعرقلة نقل السلطة ودفع فريق بايدن إلى النظر في اتخاذ إجراء قانوني.



وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية - في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء/- أن البيت الأبيض أخبر المسؤولين في الهيئات الحكومية المكلفين بتخصيص مساحة

مكتبية لفريق بايدن المقبل لاستخدامها في أقرب وقت هذا الأسبوع، بأنه لن يُعترف بانتقال السلطة حتى يتم تأكيد انتخاب الديمقراطي بايدن رئيسًا للولايات المتحدة من جانب إدارة الخدمات العامة الأمريكية، وهي هيئة غير بارزة مسؤولة عن المباني الفيدرالية.



وأضافت الصحيفة أنه بينما توقعت وسائل الإعلام الأمريكية /السبت/ الماضي فوز بايدن، لم يتنازل

ترامب عن الانتخابات.



ونقلت (واشنطن بوست) عن مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية، لم تكشف هويته، "قيل لنا، تجاهلوا الإعلام وانتظروا حتى تصبح النتائج رسمية من الحكومة"، مشيرة إلى أن رئيسة إدارة الخدمات العامة الأمريكية إميلي مورفي ترفض التوقيع على الأوراق التي تسمح للفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن ببدء عمله رسميا هذا الأسبوع.



ووفقا للصحيفة الأمريكية، يقيم فريق بايدن خياراته القانونية ويزداد قلقه من أن المأزق قد يطول ويعيق عمله.. واستعدت الحملة لأسابيع لاحتمال ألا يمضي ترامب قدما في انتقال سلمي للسلطة.