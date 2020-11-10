تونس: 1907 إجمالي إصابات كورونا في المدارس

أعلنت وزارة التربية التونسية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) بالوسط المدرسي، بلغ 1907 حالات منذ 15 سبتمبر الماضي.
بالوسط المدرسي تقدر بحوالي 0.076 بالمائة، وتتوزع بين 809 إصابات في صفوف التلاميذ، و873 حالة بين المدرسين، و176 إصابة بين الكوادر الإدارية والعامين، إضافة إلى تسجيل 49 حالة بين العمال.
وأضافت الوزارة - في بيان حول الحالة الوبائية في المؤسسات التربوية - أن نسبة الإصابات
وأوضح البيان أن الإصابات بفيروس "كورونا" المسجلة طالت 925 مؤسسة تربوية أي بنسبة 15.13 بالمائة من إجمالي المؤسسات.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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