الممثلة غيثة لكزولي: إحساس الإصابة بكورونا بشع

وصفت الممثلة الشابة، غيثة لكزولي، إحساس الإصابة بفيروس كورونا بالبشع، معلنة شفاءها منه، وكشفت الأعراض، التي أحست بها عند الإصابة به.

وكشفت لكزولي قصتها مع الفيروس، من خلال حسابها على “أنستغرام”، أمس الاثنين، وأكدت أن غيابها في الفترة الماضية كان بسبب ما لحقها.

وأشارت غيثة، في حديثها لمتتبعيها، إلى أنها أحست بأعراض الحساسية، ثم بارتفاع غير طبيعي في الحرارة، وتعب مفرط، قبل أن تفقد حاستي الذوق، والشم.

وطالبت غيثة لكزولي من متابعيها توخي الحيطة، والحذر، عبر الالتزام بارتداء الكمامة، واحترام التباعد الاجتماعي.

وأصيبت غيثة لكزولي، بفيروس كورونا، بعد مدة قصيرة من خطوبتها، رسميا، بالكوميدي، زهير زائر.

وتفشى فيروس كورونا، أخيرا، في الساحة الفنية، حيث أعلن مشاهير كثر إصابتهم به، في الأيام الأخيرة، منهم أسامة رمزي، وهشام الوالي، وسناء مرحاتي، التي أعلنت عن إصابتها، اليوم الثلاثاء.