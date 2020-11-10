في ظل الجائحة.. الحكومة توجه إنذارات إلى 5 مدراء مختبرات للتحاليل الطبية خلال 2020

كشف الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، اليوم الثلاثاء، عن توجيه 5 إنذارات لمدراء مختبرات خاصة للتحاليل البيولوجية، من أجل حثهم على التقيد بالضوابط القانونية الجاري بها العمل.

وقال الحجوي، خلال تقديمه للميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة، في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إن الإنذارات التي وجهتها الأمانة العامة للحكومة، تأتي في إطار “التأطير القانوني للمهن المنظمة والجمعيات، ومواكبة عمل اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية”.

وفي مجال السهر على حسن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية، المنظمة لسير المؤسسات الصحية، أوضح الحجوي، أنه تم خلال سنة 2020، إنذار 14 مؤسسة صيدلية، لعدم تقيدها بالمعايير التقنية، وذلك في إطار الدور الرقابي للأمانة العامة للحكومة.

وبخصوص منح التراخيص للمهن المنظمة، تم تسليم ما مجموعه 1244 رخصة حتى متم أكتوبر الماضي، مقابل 1487 رخصة طيلة سنة 2019.

فيما بلغ عدد الرخص المتعلقة بمزاولة المهن الشبه طبية، ما مجموعه 677 رخصة من مجموع الرخص الممنوحة، دائما حسب الأمين العام للحكومة.

وأشار المسؤول الحكومي، إلى أنه يتم حاليا الاشتغال على مشروع مدونة أخالقيات مهنة الهندسة المعمارية ومشروع مدونة أخلاقيات مهنة الطب، بتنسيق مع القطاعات الحكومية والهيئات المهنية المعنية، وذلك في أفق التوافق على الصيغة النهائية للمشروعين وعرضهما على مسطرة المصادقة، فضلا عن مشروع قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة المودع بالبرمان.