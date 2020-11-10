لقاح “فايزر”.. الكويت تحصل على أولوية الحصول على مليون جرعة

في ظل سباق دولي لطي صفحة كورونا بالحصول على جرعات من اللقاح، تتجه الكويت إلى تصبح أول دولة عربية تحصل على جرعات من لقاح “فايزر” الأمريكي.

وقالت صحيفة “القبس” الكويتية، اليوم الثلاثاء، إن مصادر مطلعة في وزارة الصحة، أكدت أنه تم الاتفاق المبدئي مع شركة فايزر، يتضمن استيراد نحو مليون جرعة من اللقاح في حال اعتماده، رسميا، وعلى مراحل متفرقة قد تبدأ في نهاية العام الجاري.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الكويت ستكون لها أولوية في التوريد السريع للقاح، بعد موافقة الجهات الرقابية على تعاقد وزارة الصحة بشكل مباشر مع “فايزر”، وبكلفة تصل إلى 7,6 مليون دينار تقريبا.

وقالت المصادر لـ«القبس» إن عملية التوريد ستتم بناء على الموافقات، والاعتمادات الرسمية المنتظرة من قبل هيأة الغذاء، والدواء الأمريكية FDA، مرجحة أن يكون ذلك في نهاية الشهر الحالي، إذ لن تكون الوزارة ملزمة باستيراده في حال عدم حصوله على الضوء الأخضر منها.

وبينت المصادر نفسها أن اللقاح يمنح للشخص مرتين، فيما وضعت الوزارة خططها للتعامل مع الشرائح المشمولة بأخذ لقاحات كورونا عموما، مشيرة إلى أنه وفي حال كانت الكميات المستوردة محدودة، فإن اللقاح سيتم منحه لكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والطواقم الطبية، والتمريضية، والعاملين في الصفوف الأمامية، والمعاقين، والمعرضين لالتقاط عدوى الفيروس.

وزادت، في حال كانت الكميات متوافرة بكثرة خلال العام المقبل فانه سيشمل جميع شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين، لافتة الى أن الوزارة تستهدف استيراد 4 ملايين جرعة من لقاحات كورونا، سيما أن اللقاح لا ينصح بمنحه لمن هم دون الـ 18 سنة.