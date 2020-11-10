سناء مرحاتي في قبضة كورونا

أعلنت المغنية، سناء مرحاتي، اليوم الثلاثاء، إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد – 19، إذ إن نتائج مسحة طبية، أجرتها كشفت لها ذلك.

ونبهت سناء مرحاتي أصدقاءها، من خلال منشور، شاركته على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إلى أنها كانت ملتزمة بالحجر، ونادرا ما تغادر منزلها، وعلى الرغم من ذلك أصيبت بالفيروس.

ودونت مرحاتي: “أصدقائي، لقد أثبتت النتائج أن حالتي إيجابية، حان دوري لألتقط هذا الهراء.. أنا نادرا ما أخرج … انتبهوا”.

وانضمت مرحاتي إلى قائمة الفنانين المغاربة، الذين أصيبوا بكورونا، منهم فاتى جمالي، وهشام الوالي، وريدوان، والدوزي، وأسامة رمزي، وآخرون.