يتجه العالم نحو طي صفحة كورونا، في ظل إعلان دول، بشكل متتالي، عن ضمانها لجرعات من اللقاح، منها الجارة إسبانيا، التي تستعد لتلقيح عشرة آلاف مواطن.
وفي السياق ذاته، قال وزير الصحة الإسباني، سالفادور إيجا، اليوم الثلاثاء، في حوار تلفزي له، إن بلاده ستحصل، في بداية سنة 2021، على اللقاحات الأولى من تلك، التي طورتها شركة الأدوية العملاقة “فايزر” ضد فيروس كورونا.
وأضاف إيجا أن إسبانيا ستحصل مبدئيا على عشرين مليون جرعة، لتطعيم عشرة ملايين مواطن، مؤكدا أن اللقاح سيكون مجانا، وعملية التطعيم ستتم عبر نظام الصحة الوطني، ووفقا للمعايير، التي يحددها خبراء الصحة.
وكانت شركة صناعة الأدوية “فايزر” قد أعلنت، أمس الاثنين، أن لقاحها أثبت فعاليته بنسبة تزيد عن 90 في المائة، في الوقت الذي تخطط الشركة للحصول على إذن استخدام طارئ من إدارة الغذاء، والدواء الأمريكية بعد فترة وجيزة من مراقبة المتطوعين لمدة شهرين بعد الحصول على جرعتهم الثانية من اللقاح.
كانت هذه تفاصيل خبر العالم يستعد لطي صفحة كورونا.. إسبانيا تعلن حصولها على 20 مليون جرعة من لقاح “فايزر” بداية 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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