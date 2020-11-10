شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يبدأ " الإغلاق التام" 15 يوماً .. السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب اليوم الثلاثاء الإقفال التام لمدة 15 يوما اعتبارا من السبت المقبل.

وقال دياب بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع: "اتخذنا قرار الإقفال التام اعتبارا من يوم السبت 14نوفمبر الجاري، ولغاية يوم الأحد 29 نوفمبر الحالي ".

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم عن دياب قوله: "إذا التزم اللبنانيون بالإجراءات، ونجحنا باحتواء الوباء عبر تخفيض عدد الإصابات، فإننا نكون قد أنقذنا الناس".

وأضاف: "بلغنا مرحلة الخطر الشديد في ظل عدم قدرة المستشفيات على استقبال المصابين بحالات حرجة وكل البلد أصبح في وضع حرج، معرباً عن خشيته من " الوصول إلى مرحلة يموت فيها الناس في الشارع".

وقال: "كنا نسير على الطريق الصحيح في عملية احتواء هذا الوباء واحتل لبنان المرتبة 15 من بين الدول في مواجهته أما اليوم فقد بلغنا الخط الأحمر في عدد الاصابات".