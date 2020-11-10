اعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، الثلاثاء، عن جدولا اعمال جلسة مجلس النواب ليوم غد. وتضمن جدول الاعمال بحسب وثيقة حصلت الخليج 365، عليها على على اربع فقرات ابرزها التصويت على قانون العجز المالي. حيث ستبدأ الجلسة في الساعة الـ12 ظهرا.

كانت هذه تفاصيل خبر بينها التصويت على قانون العجز.. جدول اعمال جلسة البرلمان ليوم غد 'وثيقة' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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