بالارقام.. حالات الانتحار في العراق خلال عام 2020

اعلنت مفوضية حقوق الانسان، الثلاثاء، عن عدد حالات الانتحار في العراق خلال عام 2020، فيما اشارت الى ان اغلب اسباب الانتحار نفسية واقتصادية واجتماعية.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان تلقت الخليج 365، نسحخة منه ان "عدد حالات الانتحار في عموم العراق لعام ٢٠٢٠ بلغت ( ٣٧٥ ) حالة منهم (١٦٨) من الذكور و( ١٥٣ ) من الاناث و( ٧) من الاحداث".

واضاف الغراوي ان "محافظة بغداد سجلت (٦٨) حالة تلتها محافظة البصرة بـ (٤٧) حالة"، مشيرا الى ان "اغلب الحالات تكون عن طريق الشنق او استخدام الطلق الناري او الغرق او استخدام السم او الحرق".

واكد ان "الاسباب الدافعة لذلك اغلبها اسباب نفسية واقتصادية واجتماعية والاستخدام السئ للاتصالات وضعف الواعز الديني"، موضحا ان "اغلب هذه الحالات تم تاشيرها لدى العوائل الفقيرة".