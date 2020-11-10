التربية النيابية توجه طلبا الى اللجنة المالية بشأن المحاضرين

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طالبت لجنة التربية النيابية، الثلاثاء، اللجنة المالية بتضمين فقرة في مشروع قانون تمويل العجز المالي يلزم الحكومة بصرف اجور المحاضرين.
وقالت اللجنة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "على اللجنة المالية النيابية تضمين فقرة في مشروع قانون تمويل العجز المالي يلزم الحكومة بصرف اجور المحاضرين المستفيدين من قرار (315)".
واضافت ان "ذلك جاء تلبية لمطالب جموع المحاضرين وتثمينا للجهود التي بذلوها في سد الشواغر التي تعاني منها المدارس الحكومية خصوصا وان العام الدراسي سيبدأ في الايام القادمة والذي سوف يضيف اعباء كثيرة على المحاضرين بسبب تكاليف اجور النقل وغيرها".
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