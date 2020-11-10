هؤلاء لم يهنئوا بايدن

يؤجل رؤساء عدد من الدول، بما في ذلك روسيا والصين، تهنئة جو بايدن الذي أعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية في الوقت الذي لم يعترف فيه منافسه الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترامب بالنتائج، متعهدا بمواصلة معاركه القانونية للطعن عليها.

وقال الكرملين، إنه سينتظر النتائج الرسمية قبل أن يصدر تعليقا عليها، وإنه يأخذ في الاعتبار إعلان ترامب تقديم طعون قانونية تتعلق بعملية التصويت.

ولزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصمت إزاء الأمر، بعد أربعة أيام من الانتخابات التي أجريت في الثالث من نوفمبر، وتمكن فيها بايدن من الحصول على ما يفوق العدد المطلوب من أصوات المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة، وهو 270 صوتا.

وفي حديثه إلى الصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن "موسكو رأت أن من الأفضل انتظار النتائج الرسمية قبل إصدار تعليق".

وفي وقت سابق من الاثنين، رفعت حملة ترامب دعوى لمنع المسؤولين في بنسلفانيا من الإعلان رسميا عن فوز بايدن في الولاية.

وفي نفس السياق، قالت الصين، إنها ستتبع العرف الدولي في إصدار بيان بشأن الانتخابات الأميركية، وذلك بعد تساؤل حول السبب وراء عدم تهنئة بكين لبايدن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، وانغ وين بين، في إفادة صحفية يومية: "لاحظنا أن السيد بايدن أعلن فوزه في الانتخابات، ونفهم أن نتيجة الانتخابات الأميركية سيجري إقرارها وفقا للقانون الأميركي والإجراءات الأميركية".

وعلى نفس المنوال أشاد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيس أوبرادور، الذي تربطه علاقة عمل مع ترامب رغم التوترات بشأن سياسة الهجرة، بالرئيس الأميركي في مؤتمر صحفي، السبت الماضي، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست".

كما لم يهنئ الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو جاير بولسونارو، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان بايدن.

أما في كوريا الشمالية، فقد امتنعت وسائل الإعلام هناك عن ذكر الانتخابات الأميركية.

كذلك الحال بالنسبة رئيس الوزراء السلوفيني يانيز جانسا الذي كتب على تويتر: "من الواضح أن الشعب الأميركي انتخب دونالد ترامب ومايك بنس لمدة 4 سنوات أخرى. المزيد من التأخير والحقائق التي تنكرها وسائل الإعلام الرئيسية، أكبر انتصار نهائي للرئيس الأميركي".