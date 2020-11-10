



اولا هو مازال مسجون منذ 4 شهور

على ذمة التحقيقات ثانيا: منذ ساعات وحتى هذه اللحظة التي اكتب فيها التويتة هناك جلسة محكمة تعقد حالا ويترافع فيها ضده الأساتذة المحامين المستشار ياسر قنطوش والدكتورة رانية المناوي

ثالثا والأهم: هيدا الخبر من سابع المستحيلات انه يحصل!

4: انا بلبنان🙂 https://t.co/Z4iMZMaHlI — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) November 9, 2020

جاء رد هيفاء وهبي، على تغريدة للصحفية هنادي عيسى التي كتبت "يبدو أن العلاقة بين النجمة هيفاء وهبي ومدير أعمالها محمد وزيري عادت الى مجاريها بعد خروجه من السجن إذ شوهدا ليلة السبت الماضي وهما يسهران مع مجموعة من الأصدقاء في ملهى في منطقة الشيخ زايد في القاهرة". — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe)جاء رد هيفاء وهبي، على تغريدة للصحفية هنادي عيسى التي كتبت "يبدو أن العلاقة بين النجمة هيفاء وهبي ومدير أعمالها محمد وزيري عادت الى مجاريها بعد خروجه من السجن إذ شوهدا ليلة السبت الماضي وهما يسهران مع مجموعة من الأصدقاء في ملهى في منطقة الشيخ زايد في القاهرة". وقالت هيفاء وهبي، عبر تغريدة في حسابها على "تويتر"، "أولا هو ما زال مسجونا منذ 4 شهور على ذمة التحقيقات ثانيا: منذ ساعات وحتى هذه اللحظة التي أكتب فيها التويتة هناك جلسة محكمة تعقد حالا ويترافع فيها ضده الأساتذة المحامين المستشار ياسر قنطوش والدكتورة رانية المناوي" وواصلت "ثالثا والأهم: هيدا من سابع المستحيلات إنه يحصل!" وختمت تغريدتها بعبارة "4: أنا بلبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر أول رد من هيفاء وهبي على أنباء المصالحة مع مدير أعمالها محمد وزيري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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