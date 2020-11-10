طائرة إسرائيلية تحلق فوق مكة وجدة

اضطرت طائرة إسرائيلية متوجهة من تل أبيب إلى الهند للالتفاف فوق مكة وجدة، ليل الثلاثاء، بعد مساعدة من المراقبة الجوية السعودية، بسبب سوء الأحوال الجوية.
وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" أنّ "رحلة على متن خطوط طيران يسرائيل اضطرت إلى الالتفاف نحو المملكة العربية السعودية، بتوجيه من برج مراقبة المملكة".
واعتبرت شركة الطيران، عبر حسابها في موقع "تويتر"، أنّه "كان من الرائع حقاً إرشادنا من قبل مراقبي الجوية السعودية".
كما نشر مراسل صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إيتاي بلومنتال، عبر حسابه في "تويتر"، مقطع فيديو يظهر تحليق الطائرة فوق البحر الأحمر، قبل أن تجنح نحو مدينتي جدة ومكة.
وقال بلومنتال "جميل جداً، طائرة يسرائيل أقلعت أمس من مطار بن غوريون إلى الهند عبر إثيوبيا - ولم تتخل عن زيارة سماء مدينتي جدة ومكة في السعودية".
هذا ولم تنضم السعودية إلى الدول التي قامت بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، إلا انها فتحت مجالها الجوي لجميع الرحلات الجوية الاسرائيلية المتجهة شرقاً، وانطلقت أولى الرحلات التجارية من مطار بن غوريون إلى أبوظبي، في أواخر اب الماضي، عبر الأجواء السعودية.
وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أنّ السماح باستخدام المجالين الجوي السعودي والبحريني يجعل الرحلات المباشرة بين تل أبيب والإمارات العربية المتحدة، قابلة للتطبيق من خلال تقليص وقت الطيران من حوالي سبع ساعات إلى ثلاث ساعات ونصف فقط.
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