الأمن يوقف “أربعينيا” في أصيلة أثناء عملية تفريغ شحنة من المخدرات

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية في المفوضية الجهوية للأمن في مدينة أصيلة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، شخصا، يبلغ من العمر 43 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات، والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه خلال عملية أمنية ي فحي “الخندقيين” في مدينة أصيلة، وذلك أثناء عملية تفريغ شحنة من المخدرات انطلاقا من سيارة رباعية الدفع إلى داخل أحد المستودعات، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن حجز 66 رزمة، تحتوي على طنين، و320 كيلوغراما من مخدر الشيرا، يشتبه في كونها كانت موجهة إلى التهريب عبر المسالك البحرية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، فيما لاتزال التحريات جارية بغرض توقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وذكر البلاغ نفسه بأن العملية المذكورة تندرج في سياق المجهودات الأمنية المكثفة، والمتواصلة، التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، لمكافحة ترويج، وتهريب المخدرات، والمؤثرات العقلية.