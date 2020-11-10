هشام الوالي: شكرا لمن سأل عني.. أمضيت فترة صعبة – فيديو

أعلن الممثل هشام الوالي، ليلة أمس الاثنين، تحسن حالته الصحية، وزوجته، بعدما أصيبا بفيروس كورونا المستجد، موضحا أنه أمضى 17 يوما صعبا في مواجهة الفيروس.

وشارك هشام الوالي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “أنسنغرام”، مقطع فيديو، وجه فيه الشكر إلى زملائه الفنانين، وكل من سأل عن حاله في فترة إصابته بالفيروس.

وأوضح الوالي أنه يشعر بتحسن كبير، وقد أجرى، يوم أمس، مسحة خاصة بكورونا، تظهر نتيجتها، اليوم الثلاثاء، غير أنه بدا واثقا من سلبية نتيجتها.

وعبر الوالي عن فرحته بالعودة إلى أطفاله، الذين ابتعدوا عنه وزوجته، طوال هذه المدة، تجنبا للعدوى.