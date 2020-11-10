أعلن الممثل هشام الوالي، ليلة أمس الاثنين، تحسن حالته الصحية، وزوجته، بعدما أصيبا بفيروس كورونا المستجد، موضحا أنه أمضى 17 يوما صعبا في مواجهة الفيروس.
وشارك هشام الوالي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “أنسنغرام”، مقطع فيديو، وجه فيه الشكر إلى زملائه الفنانين، وكل من سأل عن حاله في فترة إصابته بالفيروس.
وأوضح الوالي أنه يشعر بتحسن كبير، وقد أجرى، يوم أمس، مسحة خاصة بكورونا، تظهر نتيجتها، اليوم الثلاثاء، غير أنه بدا واثقا من سلبية نتيجتها.
وعبر الوالي عن فرحته بالعودة إلى أطفاله، الذين ابتعدوا عنه وزوجته، طوال هذه المدة، تجنبا للعدوى.
كانت هذه تفاصيل خبر هشام الوالي: شكرا لمن سأل عني.. أمضيت فترة صعبة – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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