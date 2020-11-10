مراكز الاقتراع في الاردن تفتح ابوابها لانتخاب اعضاء مجلس النواب 

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

فتحت مراكز الاقتراع في الاردن ،اليوم الثلاثاء، ابوابها لإستقبال الناخبين، ايذاناً ببدء الاقتراع لإختيار اعضاء مجلس النواب التاسع عشر لسنوات الأربع القادمة.



وذكرت وكالة الانباء الاردنية (بترا)بان 1693 مترشحاً ومترشحة ضمن 294 قائمة انتخابية، يتنافسون على 130 مقعداً موزعة على 23 دائرة انتخابية في مختلف مناطق المملكة، منها 15 مقعداً على الأقل مخصصة للمرأة.

واوضحت الهيئة المستقلة للانتخاب، ان عدد الناخبين يبلغ 4 ملايين و647 الفا و835 ناخبا وناخبة، منهم 577 الف ناخب وناخبة يقترعون لأول مرة ..مشيرة الى انه يعمل في مراكز الاقتراع والفرز أكثر من 52 الفا، بما في ذلك 18 الف متطوع، فيما يتولى نحو 53 الف رجل امن من مختلف التشكيلات والوحدات حماية العملية الانتخابية، وتأمين مراكز الاقتراع والفرز البالغ عددها 1824 مركزاً تضم 8080 صندوق اقتراع.

ويشارك في التغطية الاعلامية، 1350 صحفيا واعلاميا، يمثلون 135مؤسسة اعلامية محلية ودولية، فضلا عن اعتماد 49 جهة رقابية محلية ودولية.

واعتمدت الهيئة المستقلة للانتخاب،اجراءات تتواءم مع ظروف جائحة فيروس كورونا عند الاقتراع من خلال استخدام الحبر الخاص عن طريق رش السبابة اليسرى للناخب، واعتماد مسافة تباعد لا تقل عن متر بين المقترعين، مع الزامية ارتداء الكمامة والقفازات قبل اجراء الاقتراع، فضلاً عن استخدام قلم لكل ناخب، والتحقق من هوية الناخب بطريقة الكترونية.