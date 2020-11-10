سياسي يمني: يشهد الجميع للنخبة بما حققتة من أمن واستقرار لمحافظة حضرموت

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

علق المحلل السياسي خالد فرج سعيد باجيده" على تصريحات وزير الخارجية محمد الحضرمي ضد النخبة الحضرمية ووصفه لها بالمليشيات.



وقال باجيده في تصريحات خاصة، هل اختيار الوزراء في اليمن يتم بمعايير صحيحة أم بانتماءات حزبية بامتياز ، مش مهم اختيار الوزير أن يكون يحمل شهادة عليا أو مجال تخصصه فعندنا وزراء في وزارات سيادية وزراءها للأسف لم يعرفو مهامهم التي وكلت لهم لهذه المناصب.

وأضاف: فلما يتكلم وزير الخارجية اليمني بأن النخبة الحضرمية مليشيات انت كمواطن بسيط تستغرب كلامة يعني ماعنده دراية بأن النخبة الحضرمية شكلت بقرار من رئيس الجمهورية طيب لماذا دخل الوزير في هذه الزاوية التي ليست من مهامه.. الموضوع الذي دفعه يقول كلام هذا الموضوع وصول حاويات محملة بأوراق نقدية مطبوعة جديدة كان اولا بها تصل ميناء عدن وتدخل البنك المركزي فتصريح هذا ماله مبرر يعتبر تخبط لأن الجهة المسؤولة عن هذا الموضوع وزارة المالية ومسؤولي البنك المركزي فتتضحلك الصورة من خلال تصريح الوزير أن هناك أمر ماء يخص هذا الموضوع بامتياز.

أما بالنسبة للنخبة الحضرمية فيشهد لها الجميع بما حققتة من أمن واستقرار لمحافظة حضرموت ولاينكر هذا الإنجاز إلى جاحد.