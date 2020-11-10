اليمن.. سياسي جنوبي: النخبة الحضرمية تم تكوينها و تشكيلها بدعم من دول التحالف العربي

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

أكد الناشط السياسي الجنوبي محمد زيد السعدي أن النخبة الحضرمية ليست مليشيات بل هي قوة عسكرية منظمة تحافظ على الأمن والإستقرار بمحافظة حضرموت.



وأضاف السعدي في تصريحات خاصة بأن النخبة الحضرمية تم تكوينها و تشكيلها بدعم من دول التحالف العربي لحفظ الأمن بمحافظة حضرموت،وانجازات هذه النخبة خير دليل على هذا فقد طهرت مدينة المكلا من كل الجماعات الارهابية التي كانت متواجده فيها.

وأشار بأن ما صرح به وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي ووصفه للنخبة الحضرمية بالمليشيات ماهو إلا تصريح غير واقعي ونابع من دافع سياسي صرف يندرج ضمن الصراع السياسي، الأمر الذي كان يفترض أن يترفع عن هذه التصاريح فهو يمثل السياسة الخارجية للبلد و ليس للحزب المنتمي إليه، كما أن وزير الخارجية تناسى أن هذه النخبة تم إنشاؤها و تأسيسها بموجب قرار جمهوري صادر عن رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وكذلك الحال لتعيين قياداتها.