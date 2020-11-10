قرقاش: الإمارات اتخذت خطوات فعالة لمواجهة فيروس كورونا

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن قيادة دولة الإمارات اتخذت الخطوات الفعالة لمواجهة وباء كورونا /كوفيد-19/، لحماية الصحة العامة وفي الوقت نفسه تخفيف الآثار السلبية للجائحة على الاقتصاد.



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وأضاف ان دولة الإمارات شاركت بشكل فاعل في الجهود الدولية في هذه الأزمة وقدمت مساعدات طبية عاجلة إلى 118 دولة استفاد منها أكثر من 1.5 مليون شخص من العاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء"، مؤكداً أن دولة الإمارات لم تنظر أبداً في الاعتبارات السياسية عند تقديم مساعداتها الإنسانية، ومن هذا المنطلق لم تتردد في مدّ العون إلى إيران عندما احتاجت إليها.

وأوضح في الكلمة الرئيسة التي ألقاها في ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السابع الذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات افتراضياً، أن دولة الإمارات مع اقتراب الذكرى الخمسين لتأسيسها تواصل الابتكار وفتح آفاق جديدة والاستعداد للمستقبل، حيث أن أهم التطورات التكنولوجية والسياسية التي شهدها العالم العربي خلال هذا العام كانت من نصيبها، ابتداءً من إطلاق مسبار الأمل في رحلته إلى المريخ، ومروراً بتشغيل محطة للطاقة النووية السلمية، ووصولاً إلى الاتفاق الإبراهيمي للسلام مع دولة إسرائيل.