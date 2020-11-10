شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 903 إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، اليوم، إنه تم تسجيل903 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 133 ألفا و 381 .
وأشار المتحدث إلى وجود 115 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.
وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 842 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت إلى 124 ألفا و156 حالة.
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