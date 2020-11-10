شكرا لقرائتكم خبر عن عون: إصابات "كورونا" خطيرة جدا .. وسنتخذ قرار الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم الثلاثاء أن "الوضع المترتب على تفشي وباء كورونا أصبح خطيرا جدا".

وأشار عون، في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، إلى أن هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات تساعد على احتواء فيروس كورونا، وتخفيف تداعياته، لتمكين المؤسسات الصحية من القيام بدورها في علاج المصابين.

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وأضاف: "للتمكن من احتواء الوباء يترتب على المواطنين التجاوب مع الإجراءات التي سوف تتخذ والتزام سبل الوقاية، والتعاون مع الجهات المختصة".

وأكد أن "قرار الإقفال الذي سيتخذ، سيكون على مستوى الوطن، مع مراعاة بعض القطاعات والمصانع والمؤسسات الاستشفائية لتتمكن من القيام بالمسؤوليات الملقاة عليها".

ويبحث المجلس الأعلى للدفاع في اجتماعه آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.