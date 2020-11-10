الملك سلمان وميركل يتفقان على ضرورة التصدي لجميع أشكال التطرف

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالاً هاتفياً، اليوم (الاثنين)، من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اتفقا خلاله على ضرورة التصدي لجميع أشكال التطرف والإرهاب.

وجرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ودعم الجهود المبذولة لإنجاح أعمال قمة العشرين التي تستضيفها المملكة هذا الشهر.

وأكد خادم الحرمين الشريفين على إدانة السعودية واستنكارها الشديد للعمليات الإرهابية التي تم ارتكابها مؤخراً في فرنسا والنمسا.

كما شدد على موقف المملكة الذي يدين بقوة الرسوم المسيئة للرسول - صلى الله عليه وسلم - وأن تكون حرية التعبير قيمة أخلاقية تنشر الاحترام والتعايش بين الشعوب، لا أداة لإشاعة الكراهية والصدام الثقافي والحضاري.

وأشار الملك سلمان إلى أهمية تعزيز التقارب بين أتباع الأديان والحضارات، ونشر قيم التسامح والاعتدال، ونبذ جميع أشكال الممارسات التي تولد الكراهية والعنف والتطرف.