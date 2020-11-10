بالصورة.. الكرة التي سيلعب بها أسود الرافدين مباراتيهم الوديتين

رياضة 2020-11-10 | 12:38 561 مشاهدة اعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، عن الكرة التي سيلعب بها المنتخب الوطني مباراتيه الوديتين في معسكر الامارات. ووصل وفد اسود الرافدين يوم امس الى دولة الامارات العربية المتحدة لخوض معسكر تدريبي يتضمن مواجهتين امام الاردن واوزباكستان. وسيستخدم المنتخب الوطني كرة "امبرو" الخاصة به، بعدما ابرم عقداً رسمياً مع الشركة.



وستقام المباراة الاولى امام الاردن في الـ12 من الشهر الجاري فيما سيلاعب اوزباكستان الـ17 من الشهر ذاته. وستقام المباراة الاولى امام الاردن في الـ12 من الشهر الجاري فيما سيلاعب اوزباكستان الـ17 من الشهر ذاته. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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