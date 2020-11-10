اتحاد السلة يحدد الموعد النهائي لانطلاق الدوري الممتاز

رياضة 2020-11-10 | 12:35 233 مشاهدة حدد الاتحاد العرافي لكرة السلة، الموعد النهائي لانطلاق الموسم الجديد بالدوري الممتاز. وبحسب قرارات الاتحاد الاخيرة، فإن الدوري الممتاز سينطلق يوم السبت الموافق 19 كانون الاول المقبل. وسيكون موعد القرعة فيث الـ12 من الشهر المقبل. وادناه ابرز قرارات اتحاد السلة: » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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