بالصور.. مسيرة احتجاجية حاشدة وسط بغداد

نظّم المئات من حملة الشهادات العليا، اليوم الثلاثاء، مسيرة احتجاجية انطلقت من ساحة معرض بغداد، وصولاً إلى بوابة المنطقة الخضراء في القادسية وسط العاصمة، وذلك للمطالبة بالتعيين.

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