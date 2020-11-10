انفجار يسقط عسكرييْن قبل أسابيع من انتخابات الصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل جنديان وأصيب 3 آخرون، الثلاثاء، جراء انفجار لغم أرضي استهدف رتلا عسكريا للجيش الصومالي وسط البلاد.

وبحسب وسائل إعلام صومالية، وقع الانفجار في ضواحي مدينة طوسمريب عاصمة ولاية غلمدغ.



وعقب الانفجار، دفع الجيش الصومالي بقوات وتعزيزات عسكرية تحسبا لهجمات مباشرة من قبل حركة "الشباب" الإرهابية، ولنقل ضحايا التفجير إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع قبل أسابيع من الانتخابات الصومالية العامة، المقرر عقدها التشريعية في ديسمبر/كانون الأول والرئاسية في فبراير/شباط 2021.

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إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى ضلوع حركة "الشباب" التي تنفذ مثل هذه الهجمات ضد القوات الحكومية.



بدورها، لم تعلق السلطات الصومالية على ملابسات الهجوم، إلا أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف القوات الحكومية بالألغام المزروعة في الشوارع الرئيسية.

ويأتي هذا الهجوم بعد إعلان ثلاثي من قبل "غلمدغ" والحكومة الفيدرالية وقوات بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال، بشن حملة عسكرية ضد الشباب في عموم الولاية.

ويهدف الإعلان إلى وقف هجمات حركة الشباب المتكررة باستهداف مطار مدينة طوسمريب، بمدافع الهاون، والذي شكل هاجسا لدى شركات الطيران المحلية.