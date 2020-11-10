بوصلة بايدن العالمية.. انفراجة مع الصين وحصار على تركيا وإيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدم خبراء عالميون مشاركون في ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السابع، تصورا لتعامل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مع عدد من قضايا العالم والشرق الأوسط.

وشملت تصورات الخبراء العلاقات الأمريكية مع الصين وروسيا وأزمة كورونا وقضايا إيران وتركيا.



ويستمر ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السابع بعقد جلساته الافتراضية عبر الإنترنت، حيث يناقش المشاركون فيه الثلاثاء معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية، بينما تتناول جلسات الأربعاء جائحة وباء كورونا كأداة تحويلية للأمن الجماعي.

الشرق الأوسط

الدكتور بول سالم، رئيس معهد الشرق الأوسط في واشنطن، رأى أن الشرق الأوسط لن يكون في صدارة أولويات الإدارة الجديدة؛ بسبب انشغالها بالشأن الداخلي مثل وباء كورونا والكساد الاقتصادي، لكنه أوضح أن ملامح السياسة الخارجية لإدارة بايدن ستتأثر بتركيبة مجلس الشيوخ المقبل.

وأضاف سالم أن الشراكة الأمريكية مع أبرز الدول الخليجية، والمرتبطة بالطاقة والاقتصاد والأمن في المنطقة، ستظل موجودة في ظل إدارة بايدن، ولن تتأثر بشكل كبير.



وتوقع أن يرحب الرئيس الأمريكي المنتخب باتفاقيات السلام التي رعتها إدارة دونالد ترامب، معتبرا أنها إنجاز كبير، وعكس نضج الدول المنخرطة فيها، لاسيما الإمارات، لكونها قد تؤدي إلى شرق أوسط مُغاير في حال وجود إدارة أمريكية مُلتزمة بخفض التوترات وتسوية الصراعات في المنطقة.

من ناحيته، قال الدكتور ستيفن كوك من مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن إن بايدن قد يعود إلى التفاوض على اتفاق جديد مع إيران، لكنه حذر من أن أي صفقة جديدة مع طهران ربما تُفضي إلى نتائج مُزعزِعة للمنطقة.

كوك اعتبر أن التغيير الأهم في السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط سيكون تجاه أنقرة، لأن الرئيس المنتخب يرغب في إعادة التركيز على ضرورة أن يسود حكم القانون في تركيا.

وتابع: "من المتوقع أن تستأنف إدارة بايدن التحقيق بشأن أنشطة خلق التركي، كما أن استمرار نشر تركيا منظومة إس-400 الصاروخية الدفاعية التي اشترتها من روسيا؛ قد يؤدي إلى فرض واشنطن عقوبات على الحكومة التركية".

في المقابل، يرى وليام ويتشسلر، مدير مركز رفيق الحريري وبرامج الشرق الأوسط في مجلس الأطلسي بواشنطن أن فوز بايدن يمثل أمراً جيداً للشرق الأوسط، لأنه شخص مؤسسي، وينتمي إلى جيل أكبر سناً يؤمن بأن تبقى مصالح أمريكا في الشرق الأوسط باقية كما هي.

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وأضاف أنه سيكون من الحكمة أن تُشجِّع إدارة بايدن التطور الأخير في علاقات إسرائيل بالدول الخليجية، معتبرا أن اتفاقيات السلام الإبراهيمية تمثل تقييماً جديداً لإمكانيات السلام في المنطقة، لأنها تُلغي فكرة ضم أراض من الضفة الغربية والذي لو حصل فإن تأثيراته ستكون كارثية.

ثلاثية عالمية

ريتشارد فونتين، الرئيس التنفيذي لمركز الأمن الأمريكي الجديد في واشنطن، قال بدوره إن أولويات السياسة الخارجية في عهد بايدن ستتركز على التعامل مع الصين، رغم أن فريق بايدن نفسه منقسم على كيفية التعامل مع بكين بين خياري التنافسية التعاونية والتنافسية البحت.

ورجح فونتين أن تتراجع إدارة بايدن عن الإجراءات الحادة التي اتخذتها إدارة ترمب تجاه الصين بما يتعلق بالتجارة ولكنه لم يستبعد أن تبقى التنافسية طاغية على العلاقة بين البلدين.

وأضاف فونتين أن إدارة بايدن ستعود إلى النهج المتعدد الأطراف، وإلى الالتزامات العالمية سواء من خلال الرجوع إلى اتفاق باريس لتغير المناخ وإعادة المساهمة المالية لمنظمة الصحة العالمية، وتصحيح العلاقات مع الحلفاء في الناتو وفي أوروبا.





البروفيسور كيشور محبوباني الباحث المتميز في معهد آسيا للبحوث التابع لجامعة سنغافورة الوطنية قال إن معظم دول العالم سعيدة بانتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة، بعد أن عانت بسبب سياسات الرئيس ترامب المتقلبة.

محبوباني رأى أن هناك أسباب تدفع الإدارة الأمريكية إلى التعاون مع الصين، أهمها اشتراكهما في مواجهة جائحة كورونا، وفي التعامل مع التحديات العالمية الأخرى مثل تغير المناخ.

من ناحيته قال كليف كويتشان، رئيس مجلس إدارة مجموعة "أوراسيا" إن وصول بايدن إلى سدة البيت الأبيض لن يغير قواعد اللعبة الدولية، وأنه سيكون رئيساً ضعيفاً، وستكون يداه مكبلتان بالغلبة الجمهورية في مجلس الشيوخ.

ونبه كويتشان إلى أن الولايات المتحدة منقسمة على نفسها، وتعاني جراء ذلك أزمة داخلية، والتعامل مع هذه الأزمة ينطوي على تحدٍّ لإدارة بايدن، مشككا بقدرة الرئيس المنتخب جو بايدن على التغلب على حالة الانقسام الداخلي، فضلاً عن مواجهة أزمة كورونا وتجديد القوة الأمريكية.

وحول العلاقات الأمريكية الروسية قال كويتشان إن إدارة بايدن ستستمر في مواجهة روسيا، وستتسم العلاقة بينهما بالتوتر، وقد تتجه إلى فرض المزيد من العقوبات على قادة موسكو، وبخاصة أن طاقم إدارته لهم موقف صلب تجاه موسكو، لكنه ذلك لا يعني الوصول إلى حالة القطيعة بين البلدين.