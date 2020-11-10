النمسا تحذر أوروبا من خطر الإرهابيين

حذر المستشار النمساوي سبستيان كورتس، الإثنين، الاتحاد الأوروبي من خطر الإرهابيين الأجانب، مطالبا أوروبا بوضع خطة أكثر فاعلية لمواجهة ذلك.
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وقال المستشار النمساوي إن أوروبا "بحاجة إلى خطة أكثر فعالية لمواجهة خطر المقاتلين الأجانب على أراضيها".
وأكد أن حماية حدود أوروبا لابد أن تكون جزءا من إجراءات مكافحة الإرهاب، داعيا إلى تعزيز التعاون الاستخباراتي بين دول الاتحاد الأوروبي لمواجهة خطر الإرهابيين والمقاتلين الأجانب.
والثلاثاء الماضي، أكد المستشار النمساوي سبستيان كورتس، أن بلاده لا تخشى الإرهاب، واصفا الهجوم الإرهابي في فيينا بأنه "مثير للاشمئزاز"
وقال كورتس في تصريحات لوكالة الأنباء الحكومية: "أدين الهجوم الإرهابي المثير للاشمئزاز في فيينا"، وتابع: "شرطتنا ستتخذ إجراءات حاسمة ضد مرتكبي هذا الهجوم الإرهابي".
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