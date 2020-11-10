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حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس في خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 نوفمبر 2020

حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة

متابعات_ الخليج 365

نشرت الهيئة العامة للآثار وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

 

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وقالت، في نشرتها اليوم: - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم والجوف.

 

وأضافت: هطول أمطار رعدية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها كذلك على مرتفعات جازان، عسير والباحة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

 

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