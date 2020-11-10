بعد فصل 23 طالبًا.. إحالة مديري كليتي العلوم والتمريض ببنها للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

قررت إدارة جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد، اليوم الثلاثاء، إحالة كل من مديري كليتي العلوم والتمريض للتحقيق، لعدم متابعتهما للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالكليتين.

يأتي ذلك في أعقاب فصل 23 طالبًا بكلية علوم بنها، بسبب عدم التزامهم بارتداء الكمامات لمدة أسبوع.

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وكان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، قد وجه النواب وعمداء الكليات، بضرورة التزام الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالكليات بارتداء الكمامات، ومنع التجمعات في ساحات الحرم الجامعي، والتباعد الاجتماعي، وتحويل غير الملتزمين للتحقيق.

فيما قرر الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث حرمان 23 طالبًا بكلية العلوم من دخول الكلية، وفصلهم أسبوع لتكرار عدم الالتزام بارتداء الكمامة رغم توجيه تحذير شفوي لهم.

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