هبوط كبير بأسعار الذهب في مصر.. والجرام يخسر 32 جنيهًا في يومين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب هبوطها في السوق المحلي لليوم الثاني على التوالي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث تراجع الجرام 15 جنيهًا دفعة واحدة من قيمته، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 هبط اليوم إلى 820 جنيًها مقابل 835 جنيهًا، بنهاية تعاملات أمس.

Advertisements

وكانت أسعار الذهب تراجعت أمس بقيمة 17 جنيهًا، ليصبح إجمالي الانخفاض في سعر الجرام 32 جنيهًا خلال اليوم وأمس.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 703 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 937 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6560 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.49% خلال تعاملات اليوم، حيث صعد سعر الأوقية بنحو 8 دولارات مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليسجل 1871 دولارًا في تمام الساعة 12:55 ظهراً بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.