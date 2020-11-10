السجن 3 سنوات لطالب متهم بالانضمام لجماعة الإخوان في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جُنح الإرهاب بالشرقية، برئاسة المستشار محمود جميل، رئيس المحكمة، اليوم الثلاثاء، طالب جامعي بالسجن 3 سنوات؛ لاتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وحيازة منشورات تحريضية ضد الدولة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، ضبطت المتهم، مُقيم بمنيا القمح؛ بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وعقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة ومؤسساتها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2278 جُنح منيا القمح لسنة 2020، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جُنح الإرهاب.