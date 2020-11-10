من هم الخاسرون من الإعلان عن لقاح فايزر ضد كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

بينما احتفل الكثير من أسواق العالم خلال جلسة تداول أمس الاثنين بالإعلان عن فعالية أحد اللقاحات المضادة لكورونا بنسبة 90%، كان على الجانب الآخر هناك بعض الخاسرين من الأسهم والأسواق والمليارديرات والذين استفادوا من قبل من الأزمة.

وأعلنت شركتا فايزر للأدوية الأمريكية وبيونتيك الألمانية، أمس الاثنين، انتهاء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاحهما لفيروس كورونا المستجد بنجاح، موضحين أن اللقاح التجريبي يحمي من مرض "كوفيد- 19" الذي يسببه فيروس كورونا بنسبة تتجاوز 90%.

وبينما ارتفعت المؤشر الأمريكي داون جونز الصناعي أمس بنسبة 2.95% أي بنحو 835 نقطة، وأيضا مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.17%، انخفض مؤشر ناسداك، الخاص بأسهم التكنولوجيا بنحو 181.45 نقطة بنسبة 1.53%.

وكان أحد الأسهم تأثرا، سهم شركة أمازون عملاق التجارة الإلكترونية، والذي طالما استفاد خلال الشهور الماضية خلال أزمة كورونا والتي دفعت أنشطة التجارة الإلكترونية واستخدام التكنولوجيا إلى مستويات مرتفعة جدا، خاصة مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها العديد من حكومات العالم.

وانخفض سعر أمازون خلال جلسة تداول أمس بنسبة 5.06% حيث انخفض سعر السهم بنحو 167.6 دولار ليصل إلى 3143.74 دولار.

ولحقت شركات تكنولوجية أخرى بأمازون، حيث انخفض سعر سهم شركة مايكروسوفت للبرمجيات خلال جلسة أمس نحو 5.33 دولار من قيمته بنسبة تراجع 2.38% ليصل إلى 218.39 دولار، وهبط أيضا سعر سهم فيسبوك بنسبة 4.99% ليصل إلى 278.77 دولار.

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كما انخفض سعر سهم شركة تسلا للسيارات الكهربائية بنحو 8.69 دولار بنسبة 2.02% إلى 421.26 دولار، وتراجع أيضا سعر سهم شركة أبل للهواتف والأجهزة الإلكترونية بنحو 2.37 دولار بنسبة 2% ليصل إلى 116.32 دولار.

وانخفضت أسعار عدد من الأسهم الأخرى التي تعتمد بشكل ما على البقاء في المنزل أو التواصل عن بعد مثل سهم شركة نتفليكس بنسبة 8.59% ليصل إلى 470.5 دولار، وأيضا سهم شركة زووم بنسبة 17.37% ليصل السعر إلى 413.24 دولار، وسهم شركة بلتون إنتراكتيف للأدوات الرياضية بنسبة 20.29% ليصل إلى 100.01 دولار.

ولم تكن هذه النوعيات من الأسهم فقط هي الخاسرة في الأسواق العالمية خلال جلسة أمس، بل كانت أسعار الذهب، الملاذ الآمن الأشهر، أيضا ضمن الخاسرين، حيث تراجعت عالميا خلال جلسة أمس بنسبة 4.5%، وفقدت الأوقية نحو 88.31 دولار من قيمتها لتصل إلى نحو 1863 دولار في نهاية الجلسة.

واستعاد الذهب بعض خسائره خلال جلسة اليوم حتى الآن بنسبة 0.76%، ليرتفع سعر الأوقية بنسبة 14.1 دولار ويصل إلى 1877.02 دولار في الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة.

وكان الأمريكي جيف بيزوس أغنى رجل في العالم ومؤسس شركة أمازون على رأس مليارديرات العالم الأكثر خسارة خلال جلسة أمس، حيث فقد نحو 8.94 مليار دولار من ثروته لتصل إلى 185 مليار دولار، وخسر أيضا الأمريكي مارك زوكربيرج مؤسس شركة فيسبوك وثالث أغنى رجل في العالم نحو 5.39 مليار دولار لتصل ثروته إلى 106 مليارات دولار.

وكان 8 رجال أعمال يستثمرون في قطاع التكنولوجيا بين أكثر 10 مليارديرات خسارة عالميا خلال جلسة أمس الاثنين، 6 منهم أمريكان واثنين صينيين، لتصل مجموع خسارة الثمانية إلى نحو 31.1 مليار دولار أمس.