أسواق الخليج ترتفع تفاؤلا بلقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت الأسواق الخليجية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعة بالمستويات القياسية في الأسواق الأوروبية، وسط تحفيزات اقتراب التوصل للقاح لفيروس كورونا المستجد.

وصعدت بورصة السعودية، بنسبة 1.7% بحلول الساعة 1.11 ظهرا بتوقيت القاهرة اليوم، بعدما تقدم المؤشر السعودي الرئيسي 2.5% أمس وهو أكبر مكسب يومي منذ أبريل مدفوعا بزيادة 2% لسهم مصرف الراجحي وقفزة 4.4% لسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المنتجة للبتروكيماويات.

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وصعدت بورصة أبوظبي بنسبة 0.5% وبورصة دبي بنسبة 2% لدى الإغلاق، كما استمرت في نفس الاتجاه بورصة الكويت لتغلق مرتفعة بنسبة 0.7%.

وارتفعت بورصة البحرين بنسبة 0.4% وبورصة مسقط بنسبة 0.4%، فيما انخفضت بورصة قطر بنسبة 1.5%.

وكانت شركة فايزر، أعلنت أمس، أن لقاحها التجريبي لعلاج مرض كوفيد-19 فعال بأكثر من 90%، استنادا لبيانات مبدئية من دراسة كبيرة.