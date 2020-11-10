فيروس كورونا: لبنان يستعد لفرض الإغلاق الشامل وعقوبات رادعة للمخالفين

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- (بي بي سي):

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، فرض الإغلاق التام في البلاد اعتباراً من السبت 14 حتى 30 نوفمبر الحالي باستثناء المطار.

كما ستتخذ إجراءات أمنية صارمة منعا للتجول باستثناء العناصر الأمنية والطواقم الطبية وعمال المؤسسات الغذائية والصحافيين، وستكون هناك عقوبات ومحاضر ضبط في حق المخالفين؛ وذلك في محاولة لخفض عدد الإصابات بوباء كورونا ورفع الجهوزية في القطاع الصحي.

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وحذر دياب من أنه إذا لم يلتزم اللبنانيون واستمر مؤشر الإصابات مرتفعاً، فقد يُمدّد الاقفال لفترة إضافية، حسب تعبيره.

يأتي ذلك في وقت تعارض الهيئات التجارية والصناعية ونقابات عمالية القرار لما له من تداعيات اقتصادية كبيرة للغاية عليها وعلى البلاد.

واقترب عدد إصابات فيروس كورونا في لبنان من المئة ألف حالة، في وقت تسعى فيه السلطات لاحتواء موجة قاسية من الوباء عبر خطة إغلاق شاملة تستمر 15 يوما.